Eurovita, nuovo round per il salvataggio: maxi vertice al Mef

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nuovo round sul caso Eurovita. Sarebbe in agenda per domani, presso il ministero dell’Economia e delle Finanze, un vertice allargato tra assicurazioni, banche e istituzioni per provare a trovare un’intesa sul salvataggio della compagnia assicurativa al momento controllata dal fondo Cinven.

Come è noto nelle scorse settimane i cinque big assicurativi ossia Generali, Intesa Vita, Poste, Unipol e Allianz, sotto l’egida del Mef, hanno messo nero su bianco un piano che nei giorni scorsi è passato al vaglio...