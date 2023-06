Eurovita, ok al paracadute da 500 milioni. Istituti garanti dei clienti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Intesa trovata su Eurovita. A quanto si apprende nelle ultime ore sarebbe stato definito l'accordo per il salvataggio degli asset attualmente in portafoglio al gruppo assicurativo. Lo schema dell'operazione prevede che la newco da poco costituita dai cinque big assicurativi (Intesa Vita, Generali, Poste, Unipol e Allianz) rilevi per una cifra simbolica la compagnia e proceda poi, in un secondo tempo, a spacchettare il business in parti uguali.

Le polizze, con ogni probabilità, verranno congelate da...