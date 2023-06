Eurovita, ok al salvataggio dai 5 big delle assicurazioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Via libera da parte dei cinque big assicurativi italiani al salvataggio di Eurovita. Ad annunciarlo è un comunicato di Unipolsai Assicurazioni che sottolinea di avere «approvato l'adesione della compagnia allo schema di salvataggio a tutela degli assicurati di Eurovita, unitamente a Allianz, Assicurazioni Generali, Intesa Sanpaolo Vita e Poste Vita».

Gli accordi definitivi con le banche distributrici necessari per tutelare gli assicurati di Eurovita - si specifica - saranno perfezionati, in collaborazione con le istituzioni, nei congrui tempi tecnici.

L'intera operazione, «che si articolerà in successive fasi, sarà subordinata all'ottenimento di tutte le autorizzazioni regolatorie delle competenti Autorità di Vigilanza e rappresenta un segnale di forte di impegno dei principali gruppi assicurativi operanti in Italia a tutela del mercato e della clientela di Eurovita».

Nuova società partecipata dalle 5 compagnie

Anche Allianz, in una nota, sottolinea la propria partecipazione a “una soluzione di sistema”, in cui ha collaborato “responsabilmente al fianco delle istituzioni, con il primario obiettivo di tutelare gli assicurati di Eurovita”. Stessa posizione espressa in una nota da Intesa Vita.Ivass, dal canto suo, “prende atto dell'intesa raggiunta da cinque grandi compagnie assicurative e da 25 banche distributrici per risolvere la crisi di Eurovita” e precisa che “sulla base dell'accordo, le polizze Eurovita verranno trasferite a una nuova entità in via di costituzione partecipata dalle cinque compagnie”.

Anche Poste Italiane e il gruppo Generali, attraverso due comunicati, hanno annunciato l’adesione al piano di salvataggio di Eurovita.