Eurovita, la palla passa al Governo per l’amministrazione straordinaria

Il cambio di passo su Eurovita arriverà entro fine mese. Ivass ha infatti avanzato al ministero delle Imprese e del Made in Italy la richiesta di avviare l’istruttoria per ammettere la compagnia assicurativa all’amministrazione straordinaria. Ora la palla è nel campo del ministero che, dopo aver avviato la procedura, entro il 31 marzo dovrà produrre il decreto che segnerà l’inizio di una nuova fase per Eurovita. Fase che avrà come primo effetto quello dello scioglimento del collegio sindacale e del...