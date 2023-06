Eurovita, patto al voto dei cda. Altri mesi per il via ai riscatti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

L’obiettivo è siglare l’accordo tra domani e dopo. Trovata l’intesa per il salvataggio degli asset Eurovita, ora lo schema deve passare al vaglio dei soggetti coinvolti che dovranno portare l’operazione nei rispettivi consigli di amministrazione.

Il tempo stringe, alcuni board sono già in calendario mentre per altri è necessario avviare la macchina utile alla convocazione. Ecco perché si lavora alacrementte per definire gli ultimi dettagli del contratto che lega i cinque big assicurativi, Generali...