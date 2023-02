Eurovita, sale l’aumento di capitale. Servono fino a 400 milioni di euro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mettere in sicurezza Eurovita costerà più di quanto inizialmente ipotizzato. I numeri sono ancora passibili di ulteriori aggiustamenti ma stando agli ultimi calcoli la compagnia assicurativa, ora nelle mani del commissario Alessandro Santoliquido, per riportare la Solvency, ossia l’indicatore di solidità, a un livello accettabile dovrà mettere in conto un aumento di capitale compreso tra i 350 e i 400 milioni. Quasi il doppio, dunque, di quanto finora immaginato.

La ragione? I motivi sono fondamentalmente...