Eurovita alla stretta finale. Blocco dei riscatti verso slittamento a settembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Citata tre volte ieri nel discorso del presidente Ivass Luigi Federico Signorini, Eurovita e la sua crisi è stata al centro della scena alla presentazione della relazione annuale dell’Authority assicurativa. Non solo come “caso patologico” (con diverse carenze e peculiarità), ma anche come situazione su cui riflettere per migliorare la regolamentazione (in particolare il funzionamento delle polizze di ramo I) nonchè per valutare la creazione di un fondo di garanzia del settore assicurativo come in...