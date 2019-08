Eurozona, ancora in calo l’attività delle imprese manifatturiere L'attività delle imprese manifatturiere dell’Eurozona registra un calo per il sesto mese consecutivo, con la Germania che segna la peggior caduta in sette anni, una crescita più lenta in Francia e Spagna, e l’Italia stagnante

L’attività delle imprese manifatturiere dell’Eurozona registra un calo per il sesto mese consecutivo, con la Germania che segna la peggior caduta in sette anni, una crescita più lenta in Francia e Spagna, e l’Italia stagnante. L’indice Pmi manifatturiero dell’Eurozona, rispetto a giugno, manifesta una situazione di flessione evidente, scendendo a luglio da 47,6 a 46,5, meglio della stima flash che lo indicava a 46.4, ma sempre sotto la soglia di 50 che divide l’espansione dalla contrazione. L’Italia segna un lieve rialzo a 48,5 da 48,4, facendo meglio delle stime che davano 48 ma mantenendosi in contrazione.

L’indice Pmi manifatturiero della Germania si contrae a quota 43.2 a luglio, dal 45 di giugno, facendo registrare il calo più marcato delle condizioni complessive del settore da metà 2012. A pesare, il netto calo dei nuovi ordini all’estero (si tratta della peggiore flessione dal 2009), mentre la produzione è diminuita più rapidamente, con tagli drastici sul fronte occupazionale e nelle attività di acquisto.

Per quanto riguarda la Francia, l'indice scende a 49.7 a luglio da quota 51,9 registrata a giugno. Ihs Markit segnala che il dato indica «un rinnovato deterioramento nelle condizioni di business dei produttori francesi di beni». Il risultato di luglio segna una deludente battuta d'arresto dopo il miglioramento del mese scorso. «Il settore manifatturiero francese continua a essere il punto debole dell'economia nazionale con la produzione e i nuovi ordini che sono di nuovo calati all'inizio del terzo trimestre», si legge nel report.