Eurozona, la Commissione Ue rivede al rialzo le previsioni sul Pil

A questo proposito, il tasso di aumento dei prezzi a livello generale è in calo graduale, ma il tasso di inflazione al netto dei costi energetici e alimentari rimane elevato. «I prezzi dell’energia, decisamente più bassi, stanno riducendo i costi di produzione delle imprese. Anche i consumatori vedono diminuire le loro bollette energetiche, anche se i consumi privati sono destinati a rimanere contenuti, poiché la crescita dei salari è in ritardo rispetto all’inflazione», spiega Bruxelles.

Nella sua analisi della situazione italiana, l'esecutivo comunitario fa notare che l'abolizione di molte misure d'emergenza legate alla pandemia da Covid-19 più che compenseranno l'aumento della spesa pensionistica. Al tempo stesso, tuttavia, la spesa per interesse segnerà un forte incremento, raggiungendo l'anno prossimo il 4,1% del PIL. Bruxelles specifica che la sua stima di deficit per il 2024 non tiene in conto le promesse del governo Meloni di ridurre le imposte, per ora non sufficientemente dettagliate.

Timori per l’accesso al credito

Avverte nel contempo lo stesso esecutivo comunitario: «Sebbene si preveda che la Banca centrale europea e le altre banche centrali dell'Unione europea si stiano avvicinando alla fine del ciclo di rialzo dei tassi d’interesse, le recenti turbolenze nel settore finanziario potrebbero aggiungere pressione al costo e alla facilità di accesso al credito».

L'istituto monetario di Francoforte ha aumentato nuovamente il costo del denaro negli scorsi giorni, portandolo al 3,75%.Sul versante dei conti pubblici, il disavanzo aggregato a livello di zona euro dovrebbe continuare a calare, dal 3,6% nel 2022, al 3,2% nel 2023 al 2,4% nel 2024, sempre in rapporto al prodotto interno lordo.

Il parametro italiano resta più elevato: pari allo 8,0%, al 4,5% e al 3,7%. La situazione sul fronte del debito è peggiore.