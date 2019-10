Eurozona, per i prossimi 10 anni l’inflazione rischia di scomparire

3' di lettura

Manca ormai meno di un mese (1 novembre) alla staffetta in Bce tra Mario Draghi e Christine Lagarde. Per la donna che ha guidato per anni il Fondo monetario internazionale il nuovo compito non sarà facile. E inizia in salita. Lo dimostra l’andamento del dato che sta più a cuore alla Banca centrale europea: le aspettative nel medio periodo dell’inflazione nell’area euro. Giovedì 3 ottobre l’indice relativo (il 5y5y Eurozone inflation, che stima l’andamento dei prezzi al consumo nei prossimi 5 anni e per i successivi 5) è sceso al minimo di tutti i tempi all’1,12%.

L’aggressività del pacchetto Draghi

Siamo lontanissimi dall’obiettivo statutario della Bce («inferiore ma vicino al 2%»). E quel che più preoccupa è il fatto che questo nuovo calo prospettico dell’inflazione arriva a qualche settimana di distanza dal lancio (12 settembre) di un pacchetto di misure extra-espansivo da parte dell’istituto ancor per poco guidato da Draghi: dal taglio del tasso sui depositi a -0,5% fino al riavvio del programma di acquisto titoli (quantitative easing) al ritmo di 20 miliardi di euro al mese (dopo i 2.600 già immessi nella parentesi marzo 2015-dicembre 2018). Un pacchetto giudicato troppo aggressivo a tal punto che a sorpresa Sabine Lautenschläger, uno dei sei membri del Comitato esecutivo, ha deciso di dimettersi. Un pacchetto che continua ad essere duramente criticato dai big tedeschi, da Allianz a Deutsche Bank.

La reazione ai dati macro tedeschi

Il giorno del lancio degli stimoli l’indice 5y5y Eurozone inflation ha reagito balzando dall’1,22% all’1,3%. Ma l’effetto è durato poco. Dopo 10 giorni tornava all’1,22% per poi toccare il minimo storico a quota 1,12%.

LE ASPETTATIVE DI INFLAZIONE NELL'EUROZONA A 10 ANNI Le prospettive sul costo del denaro a medio-termine. (Fonte: Bloomberg)

Nel mezzo ci sono stati nuovi dati macro preoccupanti. L’indice Pmi manifatturiero in Germania è sceso nell’ultimo mese a 41 punti, il livello più basso da 123 mesi, e lontanissimo dai quei 50 punti che delimitano la soglia di espansione da quella di contrazione economica. Il 2 ottobre poi cinque importanti istituti economici tedeschi hanno abbassato le stime di crescita per il 2020 del Pil in Germania all’1,1% (ad aprile la proiezione era all’1,8%).



Pesa anche il timore che gli Stati Uniti - vera locomotiva economica mondiale in virtù di un deficit commerciale annuo di 500-600 miliardi di dollari - stiano rallentando, man mano che si stanno spegnendo gli effetti espansivi della riforma fiscale sul rimpatrio dei capitali lanciata lo scorso anno dal presidente Donald Trump.