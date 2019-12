Eurozona: per la Bce il rallentamento si va stabilizzando

Italia tra i Paesi sotto osservazione per il debito

Per quanto riguarda l’Italia, il documento segnala che è fra i Paesi con documenti programmatici di bilancio «che presentano rischi di non conformità al Patto di stabilità e crescita» e che «continuano a registrare livelli di debito molto elevati per i quali non è stato ancora avviato un costante percorso di riduzione». Il Bollettino economico menziona in proposito i casi di Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia, rilevando che questo fattore desta particolare preoccupazione per i Paesi con un elevato rapporto tra debito pubblico e Pil».

Gli aggiustamenti strutturali, infatti, «si discosteranno in maniera significativa dai requisiti del Patto di Stabilità e crescita in otto Paesi»: per l'Eurogruppo «il lento ritmo di riduzione degli elevati livelli del debito in numerosi Stati membri continua a costituire motivo di preoccupazione e dovrebbe essere affrontato in maniera risolutiva, anche ricorrendo a eventuali disponibilità straordinarie derivanti dai bassi tassi di interesse.

Ciò trova particolare riscontro nei casi di Belgio, Spagna, Francia e Italia, che continuano a registrare livelli di debito molto elevati per i quali non è stato ancora avviato un costante percorso di riduzione».

Sotto esame anche lo spread

Tra settembre e dicembre _ nota il Bollettino mensile Bce, aggiornato all’11 dicembre - il differenziale sui BTp decennali si è ampliato in misura significativa, di 27 punti base, arrivando a 1,43 punti percentuali «principalmente di riflesso all'intensificarsi di tensioni politiche interne che, in quanto tali, non hanno avuto effetti di propagazione su altri Paesi dell'area dell'euro». Gli economisti della Bce notano come nell'ultimi trimestre, «eccezion fatta per l'Italia», i differenziali di rendimento fra i titoli sovrani dell'area dell'euro abbiano rispecchiato in ampia misura l'aumento del tasso Ois (Overnight Index Swap) privo di rischio, tanto che i differenziali, rispetto al tasso Ois, sono rimasti sostanzialmente invariati.

Le tensioni commerciali continuano.

La Bce non appare fiduciosa sulla fine della «guerra dei dazi» tra Usa e Cina e sottolinea i «segnali contrastanti sul potenziale dissolvimento delle tensioni» che limitano la ripresa del commercio mondiale. «Il dibattito sugli scambi commerciali prosegue tra le schermaglie politiche dei due Paesi coinvolti e resta da chiarire il quadro temporale di un eventuale accordo», scrivono gli economisti della banca di Francoforte, che mettono in evidenza le ulteriori tensioni commerciali tra gli Usa e Argentina e Brasile sull'acciaio e l'alluminio e quelle con la Francia per effetto della digital tax.