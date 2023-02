Eurozona, ritoccate al rialzo stime inflazione: gennaio all’8,6%

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tasso di inflazione annuale nell’eurozona si è attestato all’8,6% a gennaio 2023, in lieve arrotondamento dall’8,5% della stima ’flash’ diffusa a inizio mese e in deciso calo rispetto al 9,2% di dicembre. La componente principale è quella dei prodotti alimentari, alcolici e tabacco (+2,94%). Lo comunica Eurostat.

Per l’Italia l’inflazione a gennaio risulta al 10,7% - dato in linea con le stime interne: martedì Istat ha certificato per il nostro Paese un +10%, sempre su base annuale - inferiore al 10,9% della stima flash e al 12,3% di dicembre. Nell’Ue l’inflazione è del 10%, rispetto al 10,4% di dicembre. Tassi più bassi in Lussemburgo (5,8%) e Spagna (5,9%), più alti in Ungheria (26,2%), Lettonia (21,4%) e Repubblica Ceca (19,1%).

Pressi corrono per alimentari, alcol e tabacchi

Il contributo maggiore all’inflazione annuale dell’area dell’euro è venuto da alimentari, alcol e tabacco (+2,94%), seguiti da energia (+2,17%), servizi (+1,8%) e beni industriali non energetici (+1,73%).

Escludendo l'energia il tasso annuale sale al 7,3% dopo 7,2%; escludendo anche gli alimentari non processati al 7,1% dopo 6,9%; escludendo energia, alimentari, alcol e tabacco al 5,3% dopo 5,2%.

Borse proseguono positive

Le Borse europee proseguono positive dopo il dato sull’inflazione nell’eurozona. Gli investitori sono a caccia di indicazioni sulle prossime decisioni delle banche centrali sul rialzo dei tassi.