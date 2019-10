Eutanasia, il 93% degli italiani a favore. Lo studio dell’associazione Luca Coscioni Marco Cappato: «Gli italiani si dimostrano ancora una volta più avanti dei capipartito e chiedono riforme di libertà per potere decidere sulla propria vita e sulla propria morte» di Ivan Cimmarusti

Il 93% degli italiani è pro eutanasia. È il dato emerso da una più ampia indagine svolta dall’Associazione Luca Coscioni e da Swg. «Gli italiani si dimostrano ancora una volta più avanti dei capipartito e chiedono riforme di libertà per potere decidere sulla propria vita e sulla propria morte» afferma il tesoriere dell’Associazione Marco Cappato, nei giorni scorsi dichiarato non punibile dalla Corte Costituzionale per aver assistito al suicidio Fabiano Antoniani, detto dj Fabo.

«Al Congresso di Bari abbiamo invitato tutti, Governo e opposizione. Ma una cosa è certa: non staremo ad aspettare che si mettano d'accordo tra loro e “concedano” forse un giorno quelle riforme per le quali i cittadini sono pronti da molto tempo».

«A Bari – aggiunge Cappato - discuteremo nuove iniziative di partecipazione democratica e di disobbedienza civile sui temi per i quali, come diceva Luca Coscioni, “le urgenze dei malati non possono aspettare”. Sarà quindi innanzitutto il Congresso degli scienziati, delle persone con disabilità, dei malati e di tutti i cittadini che hanno fiducia in sé stessi e nella propria sete di libertà».