Eutanasia, via libera della Camera ad articolo su morte medicalmente assistita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Via libera con 223 sì, 168 no e un’astensione all’articolo 2 della legge sulla morte volontaria medicalmente assistita (testo unificato delle proposte di legge: “Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita”), all’esame della Camera in prima lettura (il voto finale è atteso per domani, giovedì 10 marzo). L’articolo 2 è il pilastro della legge, poiché stabilisce le finalità della normativa. «Si intende per morte volontaria medicalmente assistita - si legge nell’articolo - il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e sotto il controllo del Servizio sanitario nazionale».

Questo «atto deve essere il risultato di una volontà attuale, libera e consapevole di un soggetto pienamente capace di intendere e di volere». La norma prevede inoltre che «le strutture del Servizio sanitario nazionale operino nel rispetto dei seguenti princìpi fondamentali: a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato; b) tutela della qualità della vita fino al suo termine; c) adeguato sostegno sanitario, psicologico e socio-assistenziale alla persona malata e alla famiglia».

Loading...

Ok emendamento Iv-Maie su stop cure palliative

Anche chi abbia «volontariamente interrotto» un percorso di cure palliative potrà accedere alla morte medicalmente assistita: lo prevede un emendamento di IV, identico a quello di Andrea Cecconi del Maie al terzo articolo proposta di legge sul fine vita approvato dall’Aula della Camera con 244 sì, 168 no e due astensioni. L’articolo è dedicato ai presupposti e alle condizioni per accedere alla morte medicalmente assistita. Fi e Lega hanno dichiarato voto contrario.

Il centrodestra continua a cercare di bloccare la legge sul suicidio assistito, con circa 200 emendamenti soppressivi dei diversi articoli.

Il no all’eutanasia, sebbene con 52 sì

È il secondo giorno di votazioni. Martedì 8 marzo infatti l’aula della Camera ha detto no all’eutanasia, ma sono stati comunque 52 i deputati che hanno votato in favore di questa possibilità. È accaduto tutto durante le votazioni degli emendamenti alla proposta di legge sull’aiuto al suicidio, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale del novembre 2019, sulla vicenda di dj Fabo e di Marco Cappato. In aula la maggior parte degli emendamenti sono stati presentati dal centrodestra, nel tentativo di restringere i criteri di accesso alla morte volontaria medicalmente assistita. Emendamenti tutti respinti, nonostante la maggior parte di essi sia stata votata a scrutinio segreto. Come ha osservato il presidente della Commissione Giustizia, Mario Perantoni (M5s), il fronte giallo-rosso che sostiene la legge “regge” allo scrutinio segreto, diversamente da quanto invece sperava il centrodestra. E infatti la Camera ha approvato il primo dei 9 articoli, quello che indica le finalità della legge.