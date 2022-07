Eutelsat-OneWeb, la risposta europea alla corsa di Musk e Bezos

2' di lettura

A metà febbraio a Tolosa, in occasione dello Space Summit europeo, davanti ai ministri Ue il presidente francese Emmanuel Macron l’ha posta come priorità. Costruire una costellazione di satelliti che possa rivaleggiare con i progetti più avanzati – come quello della SpaceX di Elon Musk ma anche il progetto Kuiper di Amazon – secondo Macron per l’Europa diventa una «questione di sovranità». Cinque mesi dopo ecco che l’idea del presidente francese potrebbe diventare realtà.

Di certo la conferma delle...