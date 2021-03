EV6: debutta l’auto che proietta Kia in una nuova era della mobilità 

Due sistemi di ricarica

EV6 si può ricaricare con sistemi da 800V e 400V, senza la necessità di componenti o adattatori aggiuntivi. È in grado di effettuare una ricarica ad alta velocità dal 10 all'80% della capacità della batteria in soli 18 minuti nonché di recuperare energia sufficiente a percorrere 100 km in meno di quattro minuti e mezzo.

Il sistema di ricarica di EV6 è più flessibile rispetto a quello dei modelli 100% elettrici delle generazioni precedenti grazie a un'unità evoluta di controllo della ricarica integrata (Iccu). L’Iccu abilita una nuova funzione, il Vehicle-to-Load (V2L), che consente il trasferimento dell'energia dalla batteria dell’automobile ad un altro veicolo o device elettronico. La funzione V2L può fornire fino a 3,6kW di potenza ed è in grado, ad esempio, di far funzionare contemporaneamente un televisore da 55 pollici e un condizionatore d'aria per più di 24 ore. Il sistema è anche in grado di caricare un altro veicolo elettrico, laddove fosse necessario. L’auto elettrica diventa quindi una sorta di accumulatore di energia.

Sicurezza di bordo con i sistemi più avanzati

EV6 offre sicurezza e comfort ai vertici della categoria grazie all’utilizzo e all’incremento dei più innovativi sistemi di assistenza alla guida (ADAS). Questi hanno un ruolo fondamentale per garantire una guida rilassata e sicura, a tutela sia degli occupanti che degli altri utenti della strada.

Tra questi ricordiamo il Safe Exit Assist (Sea) che agisce per impedire collisioni laterali. In particolare quando l’occupante apre la portiera per uscire, il sistema avverte l’eventuale sopraggiungere di un veicolo riducendo il rischio di collisioni dovute a distrazioni. Il Lane Following Assist (Lfa) aiuta a mantenere il veicolo nella careggiata di marcia. Durante la guida, il sistema può essere acceso e spento con la semplice pressione di un pulsante.

Il sistema Highway Driving Assist 2 (Hda 2) vigila sul mantenimento della distanza di sicurezza dal veicolo che precede in base alla velocità e controlla che il veicolo non esca dalla carreggiata, anche in marcia non rettilinea. Nel traffico, monitora la presenza di veicoli nelle immediate vicinanze al fine di ridurre il rischio di collisioni. Inoltre, con le mani del guidatore sul volante e al di sopra di una determinata velocità, attraverso il comando sulla leva degli indicatori di direzione, il veicolo potrà spostarsi nella corsia corrispondente a seconda della volontà del conducente.