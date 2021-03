EV6, ecco il primo modello della nuova gamma elettrica Kia Primi teaser in vista di un lancio che dovrebbe essere ormai imminente. Gemello della Hyundai Ioniq 5 il nuovo crossover elettrico di Kia introduce fra l'altro una inedita denominazione oltre al nuovo logo del brand coreano. di Corrado Canali

Primi teaser in vista di un lancio che dovrebbe essere ormai imminente. Gemello della Hyundai Ioniq 5 il nuovo crossover elettrico di Kia introduce fra l'altro una inedita denominazione oltre al nuovo logo del brand coreano.

2' di lettura

Kia ha diffuso alcuni teaser del crossover elettrico EV6, il primo modello realizzato sulla base della nuova piattaforma E-GMP ovvero Electric-Global Modular Platform sviluppata appositamente per i futuri veicoli a trazione solo elettrica del Gruppo coreano. Si tratta della stessa utilizzata della Hyundai Ioniq 5,di fatto il modello gemello dell'EV6 che è anche il primo ad adottare il nuovo linguaggio di design oltre a svelare la nuova denominazione che sarà utilizzata dalle future vetture elettriche, dalla più piccola che si chiamerà per l'appunto l'EV1 a quella più imponente che sarà l'EV9 e passando alla dalla nuova EV6.



Stile inedito ma ispirato dal concept Imagine



L'EV6 non assomiglierà a nessuno dei modelli di produzione del marchio coreano visto che sfoggerà degli sbalzi corti tipici dei veicolo elettrico dedicato. Alla Kia fanno sapere che lo stile si ispira al concept Imagine datato 2019. I primi teaser mettono in evidenza delle luci a Led sequenziali nella parte anteriore e posteriore. Non c'è ancora ufficialità sulla parte tecnica della nuova vettura, ma si ipotizza che l'autonomia potrebbe sfiorare i 500 km e che grazie alla tecnologia da 800 V, la stessa disponibile sulla nuova Ioniq 5: ci vorranno ad esempio appane 18 minuti per recuperare l'80% della carica complessiva.



Loading...

Prestazioni brillanti e debutto a fine marzo



I primi rumors parlano di prestazioni brillanti per la EV6 con uno 0-100 in soli tre secondi e mezzo il che è interessante considerando che la Ioniq 5 è accreditato di 5,2 secondi. Inoltre se è vero che i veicoli elettrici non eccellono in termini di velocità massima l'EV6 invece potrebbe rivelarsi invece molto performante con una velocità massima di oltre 185 kmh. Sicuramente E' stato progettato per interpretare al meglio il nuovo slogan del brand Kia, Movement that inspires: l'EV6 farà il suo debutto mondiale entro la fine di marzo.



Performance ma anche spaziosità a bordo



Come tutti i modelli EV basati sulla piattaforma E-GMP anche la EV6 punta a diventare il benchmark nel panorama dei veicoli elettrici in termini per l'appunto di performance di guida, ma anche di una abitabilità a bordo oltre che soprattutto tecnologia. E non solo, visto che i veicoli della futura gamma EV si presenteranno al consumatore come veri e propri smart devices e dunque in grado di integrare applicazioni per la gestione dei moderni servizi di Audio Video Navigation Telematics, di Over-the-Air e anche di Feature on Demand.



Un futuro all'insegna dell'elettrificazione



Come è noto il brand coreano sposterà l'attenzione sempre di più verso modelli completamente elettrici, sette dei quali verranno lanciati entro il 2027.Entro il 2030 inoltre veicoli a propulsione elettrificata rappresenteranno il 40% del totale delle vendite globali di Kia. In quanto protagonista di questa evoluzione, la casa coreana punta ad aumentare le vendite delle vetture totalmente elettriche arrivando a stimare una previsione di 880.000 unità annue nel 2030, con l'obiettivo di arrivare in una posizione tra i top seller globali del settore.