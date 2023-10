Prelievo conti correnti, Meloni boccia la misura: “Non se ne parla”

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ancora incertezza sulla discussa norma che concede all’agente della riscossione l’accesso diretto ai conti correnti prima di procedere telematicamente con il pignoramento: nelle ultime bozze della legge di bilancio compariva l’ipotesi di +pignoramento telematico oltre i mille euro di debito con il fisco. «Non c’è nessun pignoramento, questa cosa non c’è» in manovra, assicura il viceministro all’Economia Maurizio Leo .

Meloni boccia il prelievo conti correnti: «Non se ne parla»

Parole che arrivano dopo la smenita di giovedì 26 ottobre di Palazzo Chigi. I tre tempi. Prima fonti del Governo sottolinenano che la manovra si limita a prevedere la possibilità di utilizzo di strumenti informatici per efficientare strumenti già esistenti» usati per il recupero d’importi» di «cartelle esattoriali per le quali il contribuente non ha presentato ricorso e non ha ottenuto una sospensione giudiziale». Perciò una misura che «consentirebbe all’Agenzia delle entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate è totalmente priva di fondamento».

Subito dopo arriva la bocciatura esplicita della premier Giorgia Meloni (video) : «Non se ne parla, questa norma non passa» ha detto - a quanto si apprende - la presidente del Consiglio dopo aver visto la bozza della manovra. Che, si sottolinea, è superata.

Infine in un post Meloni chiarisce ulteriormente: «Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio non c’è la misura che consentirebbe all’Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali».

Meloni: E' un anno che governo, ne farò altri quattro e poi chiediamo a cittadini

Salvini: nessuna incursione sui conti correnti

Contro la misura era intervenuto direttamente anche Matteo Salvini (video) : il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture ha assicurato «che non ci saranno incursioni sui conti corrente, diversamente da quello che si legge».