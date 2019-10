Evasione, in manette il “re” degli hotel di Rimini. Nel 2016 vietò l’ingresso a una non vedente Ad agosto 2016 rifiutò l’accesso in uno dei suoi hotel di Rimini a una turista pugliese non vedente con un cane guida. Una vicenda finita all’attenzione anche di<i> Striscia la notizia</i>, tanto che la Prefettura decise per una sanzione pecuniaria. Ora si scopre che Mauro D’Amico, re delle strutture ricettive di Rimini, aveva ideato una rete di società con lo scopo di evadere le tasse di Ivan Cimmarusti

Conte, ecco il progetto Fisco: le tasse le devono pagare tutti

3' di lettura

Ad agosto 2016 rifiutò l’accesso in uno dei suoi hotel di Rimini a una turista pugliese non vedente con un cane guida. Una vicenda finita all’attenzione anche di Striscia la notizia, tanto che la Prefettura decise per una sanzione pecuniaria. Ora si scopre che Mauro D’Amico, “re” delle strutture ricettive di Rimini, aveva ideato una rete di società con lo scopo di evadere le tasse. Un danno stimato in 14 milioni di euro, con frodi verso Equitalia Servizi di Riscossione spa, Agenzia dell’Entrate di Rimini, Inps di Rimini, Enel Energia spa, Hera spa.

GUARDA IL VIDEO - Def, manovra da 30 miliardi: no aumento Iva e lotta all'evasione

La Procura di Rimini lo ha mandato in carcere assieme al figlio Nicola, mentre in quattro sono finiti ai domiciliari. L’inchiesta del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del Gruppo di Rimini della Giuardia di finanza rientra nelle attività di contrasto all’evasione fiscale, sulla riga di quanto sostenuto dal governo Conte bis, che ha dichiarato guerra ai furbetti delle tasse.

I D’Amico sono tra i più influenti albergatori della riviera, tanto da aver creato ben 32 società attraverso cui gestivano gli hotel. Tra quelle sotto accertamento ci sono Blu srl, Hotel Elisir srl, Merkury srls, Conte srl, Mexico srl, Duca srl, Artide srl, Impero srl, 4 Assisi srl, Principe srl ed Edera srl. I numeri dell’inchiesta sono utili a delineare il quadro accusatorio: 12 società totalmente sconosciute al fisco, con maggiori ricavi accertati per 9 milioni 100mila euro; una base imponibile netta contestata di 7 milioni 400mila euro; Ires e Iva evasa per 2 milioni 750mila euro; ritenute non operate o versate per 8 milioni; contributi previdenziali evasi per 2 milioni 200mila euro; imposta di soggiorno non versata per 150mila euro. Poi ci sono le distrazioni fallimentari per 2 milioni 900mila euro e le somme riciclate pari a 3 milioni.

GUARDA IL VIDEO - Conte, ecco il progetto Fisco: le tasse le devono pagare tutti