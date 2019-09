Evasione, la maxi inchiesta con oltre 500 indagati. Fascicoli a Roma e Milano Le due indagini si basano sull’operazione (in fase preliminare) Easy Money, che ha già svelato l’esistenza di un’associazione che utilizzava fatture false per eludere il fisco. Un fronte caldo, tanto che la stessa Amministrazione finanziaria ha avviato un piano di controllo e di contrasto a questi fenomeni di Ivan Cimmarusti

Oltre 500 indagati in un maxi fascicolo per evasione fiscale che si divide tra le procure di Roma e Milano. Un «sistema» ingegnoso in frode all’Erario che coinvolge commercialisti e imprenditori, accusati di aver agevolato la costituzione di «fondi neri» il cui uso potrebbe essere servito per manipolare appalti con la Pubblica amministrazione. A monte delle due inchieste c’è una pregressa indagine, ancora in istruttoria, che ha già consentito agli inquirenti della Capitale di chiudere il cerchio attorno a una presunta associazione per delinquere.

Le inchieste sono la dimostrazione plastica di come procure e investigatori della Guardia di finanza lavorano per svelare meccanismi di evasione sempre più raffinati. Un fronte caldo, tanto che la stessa Amministrazione finanziaria ha avviato un piano di controllo e di contrasto all’evasione ed elusione fiscale. I dati del ministero dell’Economia parlano di tasse e contributi evasi pari a 109 miliardi di euro. Si tratta ovviamente di una stima, ma che basta per comprendere quanto sia grave il fenomeno.

Gli accertamenti della Guardia di finanza – tra gennaio 2018 e maggio 2019 – hanno consentito di chiedere all’autorità giudiziaria il sequestro di 9,3 miliardi di euro. Un’azione che vede tutti i comparti dell’Amministrazione finanziaria impegnati per contrastare a monte l’evasione, le cui somme nascoste al Fisco oltre ad alterare la concorrenza tra le imprese danno origine a quella catena del malaffare e delle frodi su cui stanno lavorando anche le procure della Repubblica in più parti d’Italia