Evelina Christillin: «Cultura e sport lingue universali, ora occorre più attenzione a certe assegnazioni»

«La cultura e lo sport sono lingue universali, l’esperanto del XXI secolo». Ed Evelina Christillin potrebbe essere la migliore insegnante di questa lingua, sempre in elegante equilibrio fra i due mondi, passando dalla prima pagina del «New York Times» (dopo la conquista dei Giochi invernali di Torino) alla presidenza del Museo Egizio, dalle cattedre universitarie ai board di Fifa e Uefa.

Lo studio della presidente della Fondazione del Museo, nella magnifica piazza Carignano, è pieno della luce di questa primavera così capricciosa, un’orchidea in fiore si protende verso i vetri, lo sguardo della manager va oltre e si allunga fino al conflitto che insanguina già da due mesi l’Ucraina: «Come consigliere di Fifa e Uefa, ho assistito da dentro alle prese di posizione del calcio. Dal 24 febbraio all’8 marzo siamo stati in una sorta di riunione continua. Prima abbiamo tolto la finale di Champions League a San Pietroburgo, poi abbiamo pensato all’idea di far gareggiare gli atleti russi senza inno né bandiera. Ma gli eventi, giorno dopo giorno, e il loro carico di tragedia ci hanno travolto fino all’esclusione della Russia e delle squadre russe da tutte le manifestazioni e alla rescissione del contratto con Gazprom che, da solo, vale 150 milioni di euro: lo sport ha fatto la sua parte anche spinto fortemente dalle proteste dei cittadini, dei tifosi. Non potevamo non tener conto della loro volontà, delle loro richieste di punizione esemplare». Non sono state solo le parole senza appello di Robert Lewandowski, bomber di quella Polonia che avrebbe dovuto giocare contro la Russia per un posto ai Mondiali in Qatar: «Tutto il bello del calcio è in contraddizione con la guerra: non posso immaginare di giocare una partita contro la Russia che uccide in Ucraina».

E Christillin riconosce che «le scelte dello sport sono solo gocce nel mare di una tragedia, ma a livello mediatico sono decisioni forti. Per un personaggio come Putin, che attraverso lo sport fa propaganda politica, che usa atleti e vittorie per mostrare il suo potere, vedersi togliere la presidenza della federazione internazionale di judo o il collare d’oro dell’Ordine olimpico è una sconfessione davanti al mondo dal forte impatto mediatico». Certo è che questi mesi feroci devono far riflettere le istituzioni che governano lo sport sul fenomeno dello sportwashing, su quelle manovre dei Paesi autoritari e senza scrupoli di usare le gare per pulirsi la coscienza: «Sono i soliti ad avere i soldi, tanti soldi, per organizzare le manifestazioni - Emirati, Qatar, Arabia Saudita, Cina – ma, forse dopo questa ennesima dimostrazione di incongruenza fra sport e Paesi ospitanti, un’assegnazione alla Cina, dove i diritti umani non sono sempre rispettati, o al Qatar, sarebbe soppesata con maggior attenzione rispetto a quanto successo finora».

E magari non vedremo più quell’abbraccio – che oggi suona così stridente – fra Putin e Infantino, presidente Fifa, ai Mondiali di Russia 2018: «Putin fa politica con questi mezzi e noi non dobbiamo assecondarli. Ricordo di aver conosciuto il leader russo nel 2001 a Sankt Anton, in Austria, ai Mondiali di sci. Noi, come Torino 2006, eravamo già in fase di comitato organizzatore e l’amico ed ex sciatore Pirmin Zurbriggen mi dice che c’era un signore che voleva venire a sciare con noi. Era Putin che desiderava parlarmi per sapere come proporre al meglio la candidatura di Sochi per i Giochi del 2014. Pochi mesi dopo, eravamo a Mosca con l’avvocato Agnelli per il passaggio di testimone del Cio da Juan Antonio Samaranch a Jacques Rogge: Putin ci invitò al Cremlino fra grande sfarzo e alti dirigenti di Stato e ci ricordò quella sciata. Come pure non mancò di farmene menzione quando lo rividi nel 2018 ai Mondiali, e aggiunse: “Io riesco sempre nei miei progetti”». Frase sinistra se fatta risuonare oggi perché quell’ex bambino bullizzato, che giocava a uccidere i topi nel cortile di casa, può arrivare a tutto e «noi abbiamo appreso per sempre / che il sangue sa solo di sangue» (Anna Achmatova, La corsa del tempo).

Evelina Christillin, Walser della Valle di Gressoney, nata nel 1956 quando i tank sovietici entravano a Budapest per soffocare libertà e futuro, ha fatto cose e ha visto gente ben prima del 20 giugno 1999 quando si ritrovò sulla prima pagina del quotidiano più importante del mondo. Il 19 giugno, a Seul, il Comitato olimpico internazionale aveva preferito un po’ a sorpresa Torino a Sion per l’organizzazione della XX Olimpiade invernale: «Tutto – ricorda – era iniziato 15 mesi prima. Ero una ricercatrice di Storia moderna all’Università di Torino, ero stata atleta nella Nazionale azzurra di sci e mi avevano messo a fare il presidente del comitato promotore di Torino 2006 perché non lo voleva fare nessuno. Ero un’incosciente totale, potevo permettermi di fallire perché non avrebbe cambiato nulla nella mia modesta carriera. L’avvocato Agnelli mi fissò un incontro con il presidente del Cio Samaranch: parlammo in francese, soprattutto di calcio con lui tifosissimo del Barcellona, io non sapevo nulla del Cio, solo quattro frasi appiccicate e, quando tornai a Torino, l’Avvocato mi disse “hai fatto una pessima figura” (imita alla perfezione l’inconfondibile tono di voce). Era uno scherzo, l’ennesimo suo, e si partì».