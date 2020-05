Eventi e matrimoni vip, in piena emergenza le aziende italiane fanno rete

Da cosa dipende il successo italiano? Secondo Corsini, innanzitutto dal glamour, che è ormai un punto di riferimento del lifestyle nel mondo. Ma curiosamente contribuiscono notevolmente anche i social network. «L'evento privato - spiega Corsini - è uno strumento straordinario di visibilità e passaparola. Quando una giovane americana pubblica su Instagram le foto del suo matrimonio nel Chianti, le ragazze della sua cerchia iniziano a sognarlo a loro volta, e faranno di tutto per avere la propria occasione di esposizione». Il fenomeno si amplifica quando sono coinvolti i vip. Come osserva il Centro studi turistici di Firenze, dopo le nozze di Kim Kardashian e Kanye West in città, le richieste dagli Stati Uniti per eventi sono aumentate del 30%.



«L'evento privato fa parte delle “preference goods”, cioè panieri di prodotti che ogni cliente compone in modo personalizzato, dedicandovi molto tempo», continua il segretario. «Una coppia può impiegare anche due anni pur di realizzare il matrimonio perfetto, cominciando proprio dalla destinazione. Vanno in Spagna, Portogallo, Costa Azzurra, ma spesso alla fine scelgono il nostro Paese. L'Italia è praticamente imbattibile per varietà dei paesaggi e disponibilità di location, con un patrimonio di ville e palazzi storici senza uguali».



L'esempio della Toscana, con 3.500 matrimoni di stranieri all'anno, è emblematico del valore e dell'indotto degli eventi privati nella nostra economia. Garantisce 800mila presenze turistiche al segmento alto del mercato, con una capacità di spesa quadrupla: 500 euro al giorno invece della media di 110. Inoltre è per sua natura un mercato delocalizzato: non congestiona i centri storici e non concorre all'overtourism, e al contrario valorizza i piccoli borghi e la campagna che sono un'altra risorsa straordinaria per il futuro del turismo italiano.