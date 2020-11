Eventi oltre la crisi: 580mila euro per la startup milanese di «event-as-a-service» Round seed in due tranche per Kampaay, nata da quatttro studenti del Politecnico, in evoluzione dopo il lockdown di Marco Trabucchi

L'economia dell'intrattenimento è ferma al palo. Eventi, musica e aggregazione rimandati a data da destinarsi con gli operatori del settore che languono per la mancanza totale di introiti. Tutti, o quasi.

Fa eccezione la start up milanese Kampaay, piattaforma digitale specializzata negli eventi, che ha chiuso di recente un round seed da 580mila euro, raccolto in 2 tranche: la prima conclusa a giugno 2020 con 180 mila euro raccolti; la seconda di 400 mila euro conclusa a inizio novembre dopo un periodo di forte crescita che ha permesso di far crescere la valuation.

Parte del seed arriva da Nuvolab venture accelerator di Francesco Inguscio e parte da un network di altri finanziatori, già imprenditori in ambito digitale.La startup, nata da un'idea di quattro studenti del Politecnico di Milano - Daniele Arduini (Ceo), Stefano Brigli Bongi (Cmo), Enrico Berto (Head of Product) e Marco Alba (Cfo) - ha debuttato a fine 2018 come piattaforma digitale di “Event-as-a-Service”, aggregando tutti i servizi necessari per la realizzazione di qualsiasi evento, dalla festa di compleanno a quella aziendale, selezionando e reclutando le maestranze necessarie (bartender, camerieri, dj, animatori e persino addetti alle pulizie) e servizi di catering food & drink, allestimento/decorazioni e persino proponendo location e spazi per gli eventi.

I quattro fondatori si sono adoperati da subito per reperire finanziamenti necessari allo sviluppo del progetto, raccogliendo nel 2019 un primo preseed di 90mila euro, che è servito per lo sviluppo della piattaforma e la crescita sulla piazza milanese. Mercato che ha risposto subito con entusiasmo all'offerta di Kampaay, registrando una crescita costante in termini di fatturato e transazioni fino al 25% mese su mese per tutto il 2019.

«Noi siamo una piattaforma di service provider che si basa sull'incontro per l'organizzazione di eventi tra la domanda, composta da privati e aziende, e l'offerta di servizi e prodotti selezionati di chi lavora in questo settore, professionisti e fornitori. Siamo in grado di garantire un elevato standard qualitativo riuscendo a soddisfare le aspettative del cliente. In pratica la nostra piattaforma permette a queste due dimensioni di incontrarsi in maniera semplice, sicura e trasparente. I vantaggi per le aziende e per i privati sono molteplici: l'esistenza di un unico interlocutore che coordina fornitori e contratti in maniera integrata, la riduzione di ore uomo per l'organizzazione dell'evento, flessibilità garantita dal contatto umano e costante, nonché l'utilizzo di una piattaforma intuitiva e un servizio a domicilio personalizzabile», spiega Stefano Brigli Bongi.