Eventi, teatro e performance: New York brilla a Natale

Con la crisi Covid ormai alle spalle, New York si rinnova, cambia pelle, lancia tendenze e torna a stupire a ogni viaggio. Da Manhattan, che propone divertimento, cultura e shopping, alla rinnovata vitalità di Brooklyn, dalla Dumbo dei nuovi edifici di lusso alle vie per i giovani a Williamsburg, tra locali e negozietti vintage, fino a Red Hook e Carroll Gardens. Ecco una mappa degli eventi e degli indirizzi da mettere in agenda.

Novità e divertimento

In questi giorni è il vortice di luci e luminarie natalizie che conquista i turisti: si prevede che quasi sette milioni ne arriveranno nel periodo compreso fra Thanksgiving e Capodanno, come ha sottolineato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions. Dallo scorso 23 novembre, con la 97esima edizione della celebre Macy’s Thanksgiving Day Parade, fino a gennaio, la città si anima con eventi, spettacoli, mercatini. La Fifth Avenue diventa pedonale e con il programma Open Streets ospita venditori di street food e performance musicali di artisti locali. Tra vetrine di lusso e visite ai musei, quest’anno per la prima volta sarà possibile pattinare sul ghiaccio anche al Brooklyn Bridge Park, dove la pista resterà aperta fino al primo marzo 2024. Ma per chi cerca emozioni mozzafiato sarà sicuramente più eccitante pattinare sulla pista più alta di New York, nel grattacielo The Edge a Hudson Yards: completamente ecologica (è in ghiaccio sintetico), che consente di ammirare la città da un punto di osservazione unico. Chi non ama le altezze può fare un giro tra i negozi di lusso alla base della torre, oppure scegliere la più classica e nota pista su ghiaccio del Rockfeller Center. Le feste culminano nel tradizionale New Year’s Eve Times Square Ball Drop il 31 dicembre. Tempo by Hilton Times Square per il veglione organizza una cena nel ristorante Highball, con vista proprio sui festeggiamenti della piazza. Per i newyorkesi in questi giorni è tradizione andare a teatro a vedere “Lo schiaccianoci”: fino al 31 dicembre è in cartellone al David H. Koch Theater del Lincoln Center.

Una città da visitare in tutte le stagioni

New York in realtà è per tutte le stagioni, dalla passeggiata sul ponte di Brooklyn all’area dei musei, dalle gallerie d’arte di Chelsea alle vie di tendenza per i giovani tra Greenwich ed East Village e più giù a Tribeca verso la punta di Manhattan, dove è d’obbligo una pausa per pranzo da Bubby’s. E ancora da Central Park - che in estate si può percorrere in bicicletta, giro da non replicare con il rigido clima invernale - fino alla High Line (ex ferrovia sopraelevata e dal 2009 parco pubblico), che termina proprio al Whitney Museum, visita da mettere in agenda. Intorno al celebre parco di Manhattan ecco i grattacieli di quella Billionaires’ Row che è diventata il simbolo delle case di lusso per miliardari. Qui, lungo la 57esima, sono sorti alcuni dei grattacieli più noti per le penthouse vendute a cifre da capogiro, dal sottile 111 West 57th Street al One57 fino al 220 Central Park South e al 432 Park Avenue, dove il magnate saudita Fawaz Al Hokair ha acquistato l’attico per oltre 87 milioni di dollari. Oltre a The Edge, che con un’altezza di oltre 345 metri pareti e pavimenti di vetro permette una vista a 360 gradi, dove vedere Manhattan dall’alto? Al Vanderbilt o al più storico Top of the Rock, ma anche all’Osservatorio One World nell’edificio One World Trade Center. Ed è qui un’altra tappa obbligata: il Memoriale dell’11 settembre, visita ricca di emozioni sia per chi ha vissuto quella tragedia incollato alla tv sia per chi l’ha conosciuta successivamente.

Musei, cultura e shopping

Non possono mancare poi le visite ai musei classici, dal Metropolitan al MoMA e al Guggenheim, dove ammirare i capolavori della collezione curata dal collezionista e mercante d’arte Justin K. Thannhauser, mentre fino alla fine del 2024 resterà chiusa per ristrutturazione la Frick Collection. Dopo un giro di gallerie a Chelsea ci si può fermare da Cucina Alba, dove lo chef Adam Leonti rivisita la cucina italiana. Il ristorante si trova nella celebre e iconica Lantern House, edificio famoso per la rivisitazione in 3D delle tipiche finestre vittoriane. Si può invece pranzare, cenare e fare acquisti al Tin Building, in zona Financial district, al Pier 17, l’ultimo molo verso Brooklyn Bridge di quella che era la vecchia zona portuale di New York.Tra i negozi da consigliare ci sono Bape store New York Soho per le sneakers, mentre Williamsburg pullula di negozietti vintage dove si possono trovare T-shirt d’epoca a prezzi a dir poco stellari (quelle da collezione sfiorano anche i 400 dollari). Se si è alla ricerca di pezzi vintage si possono esplorare anche Awake al 62 di Orchard street, L Train Vintage e Procell. Camminando si trovano piccole boutique poco note e temporary store, ma se avete figli adolescenti sarete più facilmente trascinati alla Nike House of Innovation sulla Fifth Avenue.

Ristoranti ed hotel

Per pranzi, cene e brunch in zona Brooklyn si può optare per un ottimo lobster roll da Red Hook - attenzione, la zona di sera non è rassicurante - oppure per un brunch domenicale da Buttermilk, in Court street. Sempre nella via per una cena si può prenotare dal romantico Frankies. Restando a Brooklyn si può assistere all’Original Christmas Lights Tour di Dyker Heights, zona famosa per le sue stravaganti decorazioni natalizie. Per dormire la scelta va dagli hotel di lusso, come Four Seasons, Mandarin Oriental, Plaza, The Pierre o il più intimo Lowell, ai boutique hotel che pullulano in ogni zona: dalle 14 camere del The Broome al The FIDI, struttura con 131 camere dal design moderno che sposa elementi industriali, e ancora The Gansevoort, nel Meatpacking District, riaperto ad aprile (che propone il veglione sul rooftop), il Library sulla Madison e AKA NoMad, l’ex hotel Roger, nel cuore del Design District di Manhattan, inaugurato lo scorso maggio rivisitato dal tratto di Piero Lissoni.