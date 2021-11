Evergrande cede il 18% della società di streaming Hengten. Corsa per trovare 2 mld di dollari

Settimane fa, il 1° di agosto, si era diffusa la voce che una sussidiaria di Tencent aveva accettato di rilevare il 7% di HengTen da una sussidiaria di Evergrande per un valore di 2,07 miliardi di dollari di Hong Kong. La consociata di HengTen, Ruyi Films, un altro settore in cui il gigante si era allargato, è stata uno dei produttori di “Ciao, mamma”, un film di successo in Cina nel 2021, in grado di incassare 5,41 miliardi di yuan (circa 838 milioni di dollari), diventando il film di maggior incasso diretto da una regista.

Evergrande, fondata alla fine degli anni ’90 come real estate developer, ha avuto un’impetuosa crescita sostenuta soprattutto dal debito, espandendo le sue attività in settori come i veicoli a nuova energia, le assicurazioni sulla vita e addirittura l’acqua nonchè l’intrattenimento. Adesso entra in ballo Allied Resources con un pacchetto ben più ampio di azioni da trasferire.

Il mattone ancora in affanno



Ma Evergrande è in buona compagnia, tutto il settore è in crisi e corre a trovare 2 miliardi di dollari in un solo giorno per fronteggiare le scadenze. La corsa alla liquidità da parte delle società immobiliari cinesi si sta intensificando.

Le aziende hanno annunciato piani per raccogliere 2,4 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore, portando il totale nell’ultima settimana ad almeno 4,2 miliardi, l’ultima raccolta fondi include la cessione delle quote di China Evergrande Group in HengTen e il secondo collocamento di azioni di Country Garden Services Holdings Co. in sei mesi, nonché la vendita di obbligazioni onshore da parte di due sviluppatori statali.

L’ondata di accordi arriva mentre le società affrontano un muro di obbligazioni locali e in dollari in scadenza all’inizio del 2022. I costruttori hanno accumulato un totale di 13,4 miliardi di dollari di obbligazioni in dollari e l’equivalente di 12,6 miliardi di dollari in yuan in scadenza nel primo trimestre, secondo ai dati compilati da Bloomberg. Il costo medio del rifinanziamento del debito tramite l’emissione di obbligazioni in dollari rimane proibitivo con rendimenti intorno al 20%.