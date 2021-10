Evergrande e l’ombra dello shadow banking

3' di lettura

La vicenda Evergrande rischia di intrecciarsi pericolosamente con il mondo dello shadow banking cinese. Il sistema bancario ombra è un sorta di realtà parallela al canale bancario ufficiale e, sebbene negli ultimi anni sia stato ridimensionato per gli interventi delle autorità di Pechino, ha ancora un peso rilevante.

Alla fine dello scorso anno la commissione regolatoria del settore bancario e assicurativo cinese (Cbirc) ha stabilito che lo shadow banking, inteso in senso più ampio, equivale all'...