Evergrande: fallisce la cessione da 2,6 miliardi di dollari, si aggrava la crisi di liquidità

Salvo l’accordo stipulato il 28 settembre 2021 in relazione alla vendita di 1.753.157.895 azioni domestiche non quotate in Shengjing Bank, «non ci sono stati progressi materiali nella vendita di attività del gruppo che continuerà ad attuare le misure per alleviare i problemi di liquidità» in linea con quanto già annunciato con le comunicazioni di fine agosto.

Evergrande, si legge nella nota, «farà del suo meglio per negoziare il rinnovo o la proroga dei suoi prestiti o altri accordi alternativi con i suoi creditori, viste le difficoltà, le sfide e le incertezze nel migliorare la sua liquidità, non vi è alcuna garanzia che il gruppo sarà in grado di adempiere ai propri obblighi finanziari ai sensi dei relativi documenti di finanziamento e altri contratti». Qualora gli sforzi non andassero in porto, ci sarebbe «un effetto negativo significativo su attività, prospettive, condizioni finanziarie e risultati delle operazioni del gruppo».

Weekend decisivo

Il 23 settembre la società cinese non ha rimborsato una cedola da 83,5 milioni di dollari: il default su quel debito scatterà il prossimo weekend al termine del periodo di grazia di 30 giorni. Nelle settimane successive Evergrande non ha onorato altri debiti in scadenza.