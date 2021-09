Evergrande non paga la maxi-cedola e crolla in Borsa, la Banca centrale inietta liquidità

2' di lettura

China Evergrande Group resta muta sul debito scaduto il 23 settembre, una cedola sul debito offshore da 84 milioni di dollari. Tecnicamente il default viene dichiarato trascorsi 30 giorni dal mancato pagamento, ma alle autorità locali è stato chiesto di prepararsi comunque al peggio. Pechino non verrà in soccorso del gigante immobiliare indebitato per 300 miliardi di dollari, ma la Banca centrale è intervenuta anche oggi per stabilizzare il sistema iniettando nel sistema altri 70 miliardi di dollari.

L’ansia degli investitori stranieri

Evergrande nel frattempo scivola ai minimi intraday alla Borsa di Hong Kong (-11,61% a 2,36 dollari di Hk) proprio per il mancato pagamento degli interessi da 83,5 milioni sui coupon in scadenza ieri su un bond offshore e in dollari. Onorata, dopo aver “risolto” per via negoziale la questione, la cedola da 35,9 milioni di dollari sul bond domestico in yuan maturata ieri.

Nel frattempo le banche europee stanno cercando di rassicurare gli investitori sul fatto che la loro esposizione è limitata. Credit Suisse Group AG, che ha sottoscritto la maggior parte delle obbligazioni Evergrande tra le banche internazionali negli ultimi dieci anni, ha rilasciato dichiarazioni che dimostrano che i fondi della sua unità di gestione patrimoniale non detenevano gran parte del debito dello sviluppatore.

Il rischio di UBS Group AG è “immateriale” e limitato all’esecuzione di richieste di garanzie sui prestiti a margine, ha dichiarato l’amministratore delegato Ralph Hamers. Noel Quinn di HSBC Holdings Plc ha detto in una conferenza della Bank of America Corp. di non essere preoccupato per i collegamenti diretti della banca con il settore immobiliare cinese.

Crollo senza fine del titolo in borsa

Il calo dei prezzi del suo debito ha contribuito a spingere più in alto i rendimenti sul mercato asiatico delle obbligazioni ad alto rendimento da 400 miliardi di dollari, dove è uno dei maggiori mutuatari.