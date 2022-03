Evergrande, nuovo blackout: congelato il bilancio 2021

I punti chiave Un macigno da 300 miliardi

Nuovo inquietante blackout per Evergrande. Il colosso cinese del real estate ha reso noto in un avviso alla Borsa di Hong Kong che mancherà la scadenza di fine mese sulla diffusione dei dati di bilancio annuali a causa di «complicazioni con la revisione dei suoi libri contabili».

Non è un dettaglio. Per il gruppo finito al centro della tempesta finanziaria nei mesi scorsi, l’appuntamento di fine marzo era atteso dagli investitori come momento della verità, un’occasione per avere un quadro più aggiornato...