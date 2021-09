Evergrande rimbalza in Borsa, ma le autorità locali si preparano al default

Le priorità più evidenti, in questo momento, sono quella di calmare gli animi di chi ha pagato o sta pagando case ancora non costruite, tenere a bada gli operai rimasti senza stipendio e gli investitori al dettaglio in perdita.

Se il Governo centrale punterà a mantenere il controllo sociale è importante dal punto di vista della stabilità sociale che gli investitori al dettaglio cinesi riottengano i loro soldi e che gli acquirenti le loro case.

Evergrande, Cina a un passo dalla sua Lehman Brothers

Non ci sono indicazioni sul futuro

Un portavoce della società non ha risposto alla richiesta di commenti sulla scadenza offshore. Il quadro resta critico. La società non è entrata nei dettagli del piano di pagamenti.

Evergrande ha perso colpi a partire dalle riforme cinesi introdotte per calmare la speculazione immobiliare, Fitch Ratings il 16 settembre ha ridotto le previsioni di crescita economica 2021 per la Cina all’8,1% dall’8,4%, proprio a causa del rallentamento del settore immobiliare sulla domanda interna.

Passeranno settimane prima di avere chiarezza su come si risolverà la situazione. La società potrebbe ristrutturare i suoi debiti ma continuare a operare, oppure potrebbe liquidare In entrambi i casi, ma gli investitori della società probabilmente subirebbero perdite. Si profila anche l’ipotesi spacchettamento di Evergrande in quattro società più piccole.