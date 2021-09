Evergrande a rischio crack. I creditori assediano il gigante cinese del real estate

3' di lettura

Scene da Lehman Brothers nel quartier generale di Evergrande, il gigante dell’immobiliare di GuangZhou più che mai sull’orlo del precipizio finanziario. Lunedì i creditori hanno bocciato il piano di rinegoziazione del debito scaduto nel weekend: Evergrande Wealth Management ha proposto un rimborso con rate quinquennali in contanti subito rispedito al mittente. Già ieri gli investitori più piccoli hanno iniziato ad assediare il palazzo, tenuti a bada, a stento, dagli uomini della sicurezza.

A fine giugno la lancetta dei 12 trilioni di debito corporate cinese era salita dal livello 3 al 4, e per il debito offshore era scattato addirittura l’allarme rosso, dato che la metà è in mano al real estate il quale, a sua volta, assorbe un quarto dell’economia cinese. A quella stessa data, Evergrande aveva accumulato 240 miliardi di yuan (37,28 miliardi di dollari) di debito in scadenza entro un anno, di gran lunga superiore alle disponibilità liquide di 86,8 miliardi di yuan (13,48 miliardi di dollari).

Loading...

Dal livello 5 al 6, ovvero il fallimento, il passo ora è breve. La società ha ammesso di non essere riuscita a vendere come promesso gli uffici di Hong Kong, mettendo sul banco degli imputati i media e i loro resoconti negativi. Non solo, ma Il ministero cinese dell’Edilizia abitativa e dello Sviluppo urbano-rurale ha riferito alle principali banche che la società non è in grado di pagare gli interessi in scadenza il 20 settembre.

Il crollo di azioni e bond

Di fatto le azioni di Evergrande in 14 mesi hanno perso il 90% del valore, mentre le obbligazioni in dollari vengono scambiate al 60-70% sotto la parità. Fra gli investitori della società anche colossi occidentali del calibro di Allianz e BlackRock.

Nata nel 1996, Evergrande ha incarnato l’era d’oro del real estate in espansione continua, incassando passività per quasi due trilioni di yuan (305 miliardi di dollari), per questa ragione il suo default potrebbe trascinare l’intero settore. A corto di liquidità, non riesce a trovare nuovi finanziamenti, nè a pagare i fornitori, completare progetti o aumentare le entrate.