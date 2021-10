Evergrande sull’orlo del default, non paga la terza cedola in tre settimane

3' di lettura

Nella notte dell’11 ottobre, ora di New York, gli obbligazionisti offshore di China Evergrande Group non avevano ricevuto pagamenti di interessi sul debito corporate, un altro coupon da 148 milioni di dollari. È la terza volta che accade in tre settimane, dopo le altre due cedole da 83 e 46 milioni scadute il 23 e 29 settembre.

La società immobiliare, schiacciata da una montagna di 300 miliardi di dollari di debito, non ha rilasciato dichiarazioni. Il 23 ottobre scade il termine per la dichiarazione ufficiale di default. Anche per Fantasia, attiva nel settore luxury, i problemi di governance peggiorano. Pechino avvia maxi-operazione anticorruzione al top delle istituzioni finanziarie.

I timori degli obbligazionisti Usa

Il sistema perde colpi, la Banca Centrale cinese ha immesso altri 1,56 miliardi di dollari nel sistema, dopo le operazioni delle scorse settimane un’altra dose di liquidità sotto forma di pronti contro termine a 7 giorni. Il tasso di interesse fissato per i reverse repos è pari al 2,2%.

Criticità lampanti, negli Stati Uniti un gruppo di obbligazionisti con 2,5 miliardi di dollari in bond Evergrande affila le armi legali davanti all’ennesimo pagamento offshore non onorato. Kirkland & Ellis e la banca d'investimenti Moelis & Co. difendono i creditori americani che vogliono impedire la cessione di asset che potrebbero impedire il recupero del dovuto.

Finora Evergrande sta cercando come può di trovare la liquidità necessaria cedendo partecipazione nella banca di Shenyang per 1,5 milliardi o vendendo l’unità di gestione amministrativa immobiliare alla famiglia Chu per altri 5.