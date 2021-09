Evergrande vende azioni per 1,75 miliardi di dollari a finanziaria statale

2' di lettura

In vista del pagamento di altri 47,5 milioni di dollari di interessi l’indebitata immobiliare Evergrande avvisa la borsa di Hong Kong che venderà 1,75 miliardi in azioni della Shengjing Bank a Shenyang Shengjing Finance Investment Group. Passano a un gruppo statale quote azionarie del gigante privato gravato da 300 miliardi di dollari di debito, la mossa è minima rispetto al debito, ma segnala l’inizio di una strisciante nazionalizzazione già emersa in casi più recenti. Hong Kong premia il titolo Evergrande (+10,86%) ma Fitch taglia il grade a C da CC, non crede alla ripresa di un Gruppo che mina la stabilità del sistema. La Banca centrale immette infatti altri 15,5 miliardi di dollari di liquidità a sostegno del credito.



Sigla di accordo strategico con il Governo locale dello Shenyang nel 2019

La nuova scadenza capestro

In vista dell’ennesima scadenza del debito e dopo aver fallito la scorsa settimana quella da 83,5 milioni su 2 miliardi di bond quinquennali con scadenza marzo 2022, Evergrande tenta la carta della vendita di azioni alla finanziaria di una banca locale partecipata, la Shengjing Bank Co.

Circa 1,75 miliardi di azioni pari al 19,93% della banca passeranno a Shenyang Shengjing Finance Investment Group, società statale che svolge attività di capital e asset management.

Da qui alla fine dell’anno Evergrande ha scadenze mensili sugli interessi ma nessun debito corporate, se ne parla l’anno prossimo se il più grande indebitato real developer al mondo sarà ancora in vita. Ma Fitch non crede a un esito felice, e abbassa il rating Evergrande a C da CC. La Borsa di Hong Kong invece applaude con un balzo di +10,86 del titolo.

Il peso dei link con i Governi locali

La borsa di Hong Kong premia la mossa con un balzo del 10% del titolo, dando un minimo di respiro sulla scadenza del 22 ottobre, data della possibile dichiarazione di fallimento.