Everything Everywhere All at Once

Evelyn Wang gestisce una lavanderia a gettoni, ha una figlia adolescente che non capisce più, un padre molto anziano e un matrimonio sul viale del tramonto. Un controllo fiscale di routine diventa inaspettatamente la porta attraverso cui la donna viene trascinata in un’incredibile avventura nel multiverso, dove sarà chiamata a salvare il destino di tutti i suoi abitanti.

Questa è la trama del grande favorito della serata, forte delle sue 11 nomination complessive e principale candidato per la vittoria negli Oscar principali. Se lo meriterebbe? Per noi no, ma resta senz'altro l'originalità e l'irriverenza di un prodotto capace di trattare il multiverso in maniera decisamente unica, senza mai dimenticare di coinvolgere il proprio pubblico in maniera adeguata.