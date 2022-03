Evitare troppa Italia in portafoglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Vi allego un prospetto con i miei investimenti attuali (che per questioni di spazio non possiamo riportare, ndr), con indicazione del peso per ogni tipologia e prevalente area geografica di ogni singolo strumento. Vi chiedo un consiglio in merito a: - se vi sembra una diversificazione efficiente; - se è opportuno vendere qualche asset ed incrementare la liquidità in attesa che il quadro internazionale si chiarisca, e poi eventualmente investire nelle prossime settimane/mesi; - oppure non fare nulla...