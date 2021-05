Evo4 è il secondo modello, il primo con motorizzazione termica, della nuova gamma “low cost” Evo by DR. Il suv è compatto ma spazioso: è lungo 4,34 metri, largo 1,76 e alto 1,64, ma ciò che lo caratterizza è il passo di ben 2,56 metri. Il risultato è un'auto molto generosa nell'abitabilità, a tutto vantaggio delle sedute posteriori e della capacità di carico. Gli interni della Evo4 sono impreziositi da inserti in pelle e carbon look che la rendono elegante e al tempo stesso sportiva, per una complessiva sensazione di piacevolezza. Il quadro strumenti, dotato di un display multifunzione dettagliato, permette di monitorare in qualsiasi momento le condizioni del veicolo e i parametri di viaggio. Nello specifico la Evo4 benzina/Gpl è una Sub 5 porte 5 posti della Evo lunga 435 cm, larga 177 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 600 a 1.200 litri. Nella versione Evo4 benzina/Gpl costa 17.900 euro con motore a Gpl di 1.590 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 78 kW/106 cavalli ed una coppia massima di 155 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 56 litri. Le emissioni di CO2 sono di 127 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 1.335 kg.



Per saperne di più clicca sul listino



4/21 6/21 Menu