Evo 5 - auto compatte economiche

La seconda proposta a ruote alte arriva dal marchio Evo, brand italiano ma dall'origine cinese commercializzato da DR Automobilies. Evo5 è il modello di fascia media della nuova gamma Evo by DR. Ad un design lineare e moderno affianca interni caratterizzata da una consolle di nuova concezione che si sviluppa orizzontalmente integrando naturalmente tutti gli elementi della plancia strumenti. Dai diffusori dell'aria condizionata al display multimediale, dai comandi della plancia centrale ai pannelli interni, tutto è progettato per ottenere un insieme lineare e armonioso. Disponibile in versione benzina e bi-fuel Gpl, come tutti i prodotti DR ed Evo by DR offre una ricca dotazioni di serie a prezzi competitivi. Nel dettaglio la versione selezionata è la Evo5 benzina, lunga 442 cm, larga 176 cm, alta 167 cm con un bagagliaio da 550 a 1.800 litri. Nella versione Evo5 benzina costa 14.900 euro con motore a benzina di 1.598 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 93 kW/126 cavalli ed una coppia massima di 160 Nm a 3.900 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 55 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 145 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 11,5 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 175 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.390 chilogrammi.

Per saperne di più clicca sul listino