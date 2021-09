Il suv al vertice della gamma Evo è lungo 4,5 metri e ha un passo di 2.610 mm, a tutto vantaggio dell’abitabilità interna. Gli interni sono caratterizzati da una consolle di nuova concezione che si sviluppa in orizzontale integrando tutti gli strumenti. Tutto l’insieme è progettato per offrire un aspetto lineare e armonioso. Il quadro strumenti dotato di un display multifunzione dettagliato e funzionale permette di monitorare in qualsiasi momento le condizioni del veicolo e i parametri di viaggio come ad esempio consumo istantaneo e pressione degli pneumatici. A tutto vantaggio della capacità di carico del bagagliaio i sedili posteriori sono abbattibili in modalità 40:60, mentre per il comfort dei passeggeri anteriori il sedile del conducente è regolabile elettronicamente in sei direzioni, quello del passeggero manualmente in quattro direzioni. Nello specifico Evo6 Turbo benzina/Gpl è lunga 451 cm, larga 184 cm, alta 174 cm con un bagagliaio da 370 a 1.000 litri. Nella versione Evo6 Turbo benzina/Gpl costa 20.900 euro con motore a benzina di 1.498 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 103 kW/140 cavalli ed una coppia massima di 205 Nm a 4.000 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 88 litri. Le emissioni di CO2 sono di 138 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 187 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.498 kg



