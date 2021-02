Evo Electric

Evo Electric è il primo modello della nuova gamma Evo by DR, la linea di suv low cost che rivoluziona gli schemi. La filosofia Evo è incarnata appieno da un'auto totalmente elettrica accessibile a tutti. Evo Electric è infatti l'auto ad emissioni zero più economica del mercato, pur sfruttando le più avanzate ed efficienti tecnologie elettriche al momento disponibili. Il pacco batterie agli ioni di litio ha una capacità complessiva di 40 kw/h che garantisce un'autonomia di 300 km. Il tempo di ricarica lenta a corrente alternata (ca) è di otto ore, mentre tramite carica veloce in corrente continua (cc) per passare dal 15% all'80% della capacità della batteria sono necessari 40 minuti circa. In modalità di guida Eco il regenerative braking system in fase di decelerazione e frenata consente alla batteria di ricaricarsi parzialmente. Come da filosofia Dr, anche Evo Electric è un suv full optional con tutto di serie.

Per saperne di più, clicca sul listino