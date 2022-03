Evo Electric è il primo modello della gamma Evo by Dr. Il pacco batterie agli ioni di litio ha una capacità complessiva di 40 kW/h che garantisce un'autonomia di 300 km. Il tempo di ricarica lenta a corrente alternata (CA) è di otto ore, mentre tramite carica veloce in corrente continua (CC) per passare dal 15% all'80% della capacità della batteria sono necessari 40 minuti circa. In modalità di guida Eco il regenerative braking system in fase di decelerazione e frenata consente alla batteria di ricaricarsi parzialmente. Nel dettaglio Evo Electric è lunga 414 cm, larga 175 cm, alta 156 cm con un bagagliaio da 250 a 450 litri. Nella versione Electric costa 36.600 euro con motore elettrico (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 85 kW/116 cavalli ed una coppia massima di 270 Nm La trazione è anteriore. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,0 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 130 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.495 kg.

