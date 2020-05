Evoque e Discovery Sport Phev: come sono fatti i nuovi suv ibridi che si ricaricano alla spina Debuttano le motorizzazioni plug-in hybrid sui rinnovati modelli del costruttore britannico. Possono percorre quasi 70 chilometri in modalità puramente elettrica e assicurano bassi consumi Simonluca Pini

Viaggiare a zero emissioni in città e al tempo stesso poter contare su lunghe autonomie grazie al serbatoio della benzina. È questo il punto di forza dei modelli ibridi plug-in, come nel caso delle nuove Range Rover Evoque e Land Rover Discovery Sport caratterizzate dalla sigla P300e. Oltre a garantire dot in fuoristrada in linea con il Dna e ivalori del marchio, sono in grado di viaggiare nel caso dell’Evoque fino a 68 chilometri in modalità completamente elettrica. Sotto al cofano troviamo la motorizzazione 3 cilindri Ingenium 1,5 litri a benzina da 200 cavalli abbinato al motore elettrico da 109 cv integrato nell’asse posteriore, alimentato quest’ultimo da una batteria agli ioni di litio da 15 kWh situata sotto i sedili della seconda fila.

L’accelerazione da 0 a 100 km/h nel caso dell’Evoque è coperta in 6,4 secondi, che salgono a 6,6 secondi per la Discovery Sport. Entrambi i veicoli raggiungono i 135 km/h con la sola propulsione elettrica. Passando all’efficienza, la Range Rover Evoque P300e presenta emissioni di CO2 pari a 32 g/km e consumi di carburante pari a 1,4 l/100 km. I dati sono rilevati con protocollo di omologazione Wltp.

La Discovery Sport P300e può percorrere fino a 64 chilometri con la sola propulsione elettrica, e fa registrare consumi di 1,6 litri/100 km, mentre le emissioni di anidride carbonica arrivano a 36 g/km. Entrambi i modelli sono realizzati sulla piattaforma Pta (Premium transverse architecture) di Land Rover, progettata appositamente per accogliere sistemi di propulsione plug-in hybrid o mild hybrid.

Tutto l’hardware è posizionato sotto il pavimento dell’abitacolo, senza riduzione dello spazio interno.

L’Electric rear axle drive (Erad) è alimentato da una compatta batteria da 15 kWh agli ioni di litio posizionata sotto i sedili posteriori. Le nuove P300e Phev supportano la ricarica in corrente continua. Per la ricarica si passa dalle 6 ore e 42 minuti con presa domestica, fino a 30 minuti per l’80% con colonnine pubbliche da 32 kW. Sulle nuove Range Rover Evoque e Discovery Sport plug-in hybrid è possibile scegliere fra le tre modalità di marcia che meglio di adattano alla situazione di guida. Partendo dalla modalità Hybrid (predefinita), il sistema combina automaticamente la potenza del motore a benzina e di quello elettrico.