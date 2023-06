Evotec brilla a Francoforte, per Citi è la ‘Tesla’ dei farmaci biologici

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Evotec brilla alla Borsa di Francoforte, dopo la promozione da parte di Citi, che si aggiunge ai commenti favorevoli da parte di altri analisti nei giorni scorsi. Il titolo della società farmaceutica registra la migliore performance dell'indice Stoxx Europe 600, mentre il DAX 30 è sulla parità. Da inizio anno, la quotazione è salita di quasi il 49%. Citi ha assegnato una raccomandazione di acquisto a Evotec, definendola la «Tesla dei farmaci biologici» e ha alzato l’obiettivo di prezzo a 31,60 euro da 21 euro, ritenendo possibile un balzo fino a 48 euro.

Secondo gli analisti di Citi, in particolare, la statunitense Just – Evotec Biologics ha visto aumentare di molto il proprio perimetro di attività grazie al recente accordo con la Sandoz del gruppo Novartis e vi sono «rischi relativamente deboli» per i 640 milioni di pagamenti di tappa previsti a favore di Just dal contratto con l’azienda svizzera. Il 10 maggio scorso Just-Evotec ha annunciato di avere avviato una partnership tecnologica pluriennale e di lungo termine con Sandoz per lo sviluppo immediato e la successiva produzione di farmaci biosimilari. La promozione di Citi giunge sulla scia delle favorevoli raccomandazioni di altri analisti. Mercoledì 7 giugno Warbug, già positivo sul titolo, ha ribadito il buy con un obiettivo di prezzo di 30 euro. Martedì il consiglio di ‘acquisto’ era giunto da Rbc con un target price di 28 euro. Dal 6 giugno, inoltre, il titolo Evotec fa parte dell’indice Mdax e TecDax.