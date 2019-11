Ex Alcoa: da sciogliere il nodo del costo dell’energia

(Agf)

La Sider Alloys nel 2018 ha rilevato lo stabilimento di alluminio primario di Portovesme, l' ex Alcoa. Resta da sciogliere la questione energetica. Per realizzare il piano di investimenti da 140 milioni di euro (tra risorse private, prestiti agevolati e 8 milioni di euro a fondo perduto della Regione Sardegna) e rendere competitivo l'impianto, il gruppo svizzero chiede una riduzione del prezzo dell'energia, insieme all'abbattimento degli oneri di sistema. La firma del contratto è considerato da Sider Alloys una priorità per la ristrutturazione del sito e per lo sblocco della vertenza che coinvolge complessivamente circa 500 lavoratori.