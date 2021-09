«Ex beni mafiosi, crediti garantiti per le imprese recuperabili alla legalità»

2' di lettura

Oltre 18mila immobili e quasi tremila aziende sottratte alla criminalità sono un patrimonio importante ma la relazione messa a punto dal IX Comitato della Commissione parlamentare antimafia presieduto da Erik Pretto (Lega) evidenzia come il riutilizzo sia ostacolato da norme complesse, scarsità di informazioni, burocrazia e, non ultime, pressioni delle stesse organizzazioni malavitose.

Come si superano?

I beni sequestrati e confiscati possono diventare un volano dello sviluppo economico ma bisogna velocizzare e semplificare le procedure per il riutilizzo. Va fissato un termine entro cui l’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati deve avvisare gli enti pubblici che ci sono beni utilizzabili sui loro territori. Gran parte non lo sa. Va poi velocizzato l’esame dei progetti degli enti: a volte ci sono voluti molti mesi, soprattutto per accertare in via preliminare i crediti in buona fede.

Spesso questi beni restano abbandonati per anni. Per il riutilizzo servono lavori e risorse...

Il patrimonio liquido sottratto alla criminalità ammonta a 3,6 miliardi ed è depositato nel Fondo unico giustizia . Sono risorse che devono essere utilizzate anche per la valorizzazione dei beni.