Ex Embraco, reindustrializzazione in stallo, ai lavoratori niente tredicesima

La reindustrializzazione della ex Embraco non sta dando i risultati che i lavoratori si aspettavano. I sindacati accendono i riflettori sul tavolo di crisi dell’azienda di Riva di Chieri, vicino a Torino e chiedono al Mise che «sia nuovamente coinvolta Invitalia per cercare investitori interessati allo stabilimento», spiegano in una nota Uilm e Fiom di Torino. Il progetto di Ventures non ha ingranato e la società, dicono fonti sindacali, spiega di non avere fondi sufficienti per proseguire l’attività.

Arcangelo Montemarano della Fim-Cisl Torino e Canavese, lancia l’allarme sulle tredicesime. «Oltre la beffa anche il danno per i lavoratori, l’azienda di fatto ha dichiarato che non pagherà la tredicesima e gli stipendi, nonostante in modo sfacciato abbia manifestato l’intenzione di continuare il suo piano, accusando i lavoratori del fallimento del progetto», continua il sindacalista, indicando che «l’unica nota positiva da parte del Mise, è che solo adesso dopo 15 mesi, sarà dato il mandato a Invitalia per valutare e verificare eventuali opportunità alternative. Ancora una volta il ministero ha dimostrato scarsa competenza e scarsa attenzione su una vicenda che meriterebbe tutt’altra considerazione».

A questo punto non resta che rimettersi attorno al tavolo e trovare una nuova soluzione. Ma bisogna fare presto. «Non comprendiamo perché il Mise si ostini a non convocare al tavolo i soggetti coinvolti in questa vicenda (Whirlpool, Embraco e Randstad) per trovare nuove soluzioni per la reindustrializzazione e per la ricollocazione di tutti i lavoratori, visto l’esito fallimentare di Ventures. La situazione continua a essere precaria, ma una soluzione potrebbe arrivare dall’attivazione delle procedure concorsuali, che porterebbero a un possibile commissariamento in grado di traghettare l’azienda verso un nuovo progetto industriale, dando respiro ai lavoratori con nuovi ammortizzatori sociali», dice Vito Benevento, della segreteria Uilm di Torino.

I sindacati si aspettano che il ministero dia mandato formale a Invitalia «per trovare e incentivare nuovi soggetti e progetti industriali visto che è ormai evidente a tutti che gli attuali proprietari sono inaffidabili. Il ministero si è inoltre impegnato a convocare la Whirlpool al prossimo incontro». Ventures, spiegano sempre fonti sindacali, ha dichiarato «di non essere in grado di pagare le tredicesime e la situazione diventa ogni giorno più pesante e insopportabile. Le iniziative continueranno, lo stabilimento di Riva deve essere reindustrializzato seriamente poiché il nostro territorio non può più reggere una situazione di deindustrialuzzazione e declino».