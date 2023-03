Ex Enpam, accordo InvestiRe Sgr e inquilini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Acquisto agevolato a prezzi scontati, tutele per i più fragili e interventi di manutenzione straordinaria. Siglato ieri a Milano, allo spazio Base, l’accordo tra i rappresentanti di InvestiRE Sgr (Gruppo Banca Finnat), le organizzazioni sindacali (Sunia, Sicet e Unione Inquilini) e i comitati degli inquilini del patrimonio Dream (ex Enpam), costituito da quattro complessi immobiliari collocati nei Comuni di Milano (via Valla, via Forni e via Sulmona), Vimodrone (Via XV Martiri) e Basiglio (Via Romano Visconti e Via Rio Nuovo). Tutti ex Enpam (la Cassa di previdenza dei medici) e ceduti, negli ultimi anni, ad Apollo Global Management, società di private equity, che ha poi affidato gli immobili a InvestiRE Sgr, (Gruppo Banca Finnat) , che ha costituito due appositi fondi, “Hestia” e “Basiglio, per la loro gestione. Obiettivo, trovare criteri per tutelare gli inquilini più fragili nel quadro di una strategia di dimissione che nei mesi scorsi aveva creato tensioni con gli inquilini. All'incontro hanno partecipato anche il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, l’assessore alla Casa Pierfrancesco Maran, i sindaci di Vimodrone, Dario Veneroni, e di Basiglio, Lidia Reali.

L’accordo prevede una serie di facilitazioni per tutti gli inquilini che desiderano acquistare l’appartamento in cui vivono, con l’applicazione di un prezzo calmierato rispetto ai prezzi di mercato. A queste agevolazioni si aggiungono poi la possibilità di acquisto dell'usufrutto per inquilini di età superiore ai 70 anni e l’estensione delle agevolazioni di acquisto ai parenti fino al 4° grado non residenti.

Le tutele prevedono, in particolare, la possibilità di rinnovare l'affitto degli immobili per 5 anni (3+2) a canone concordato a tutti i nuclei familiari in cui l’intestatario del contratto (o il coniuge) abbia età superiore ai 70 anni e un reddito Isee inferiore a 35mila euro. Si aggiunge il rinnovo per altre 40 famiglie numerose con Isee sotto i 35mila euro e quello per tutti quei nuclei familiari con la presenza di un componente con invalidità superiore al 66 per cento. Nell’accordo anche un piano di manutenzione straordinaria dei caseggiati, con la messa a norma degli spazi condominiali.