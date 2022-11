Ex Gkn, lavoratori ancora a Palazzo Vecchio: chiedono interventi

La replica della proprietà

«Ringrazio il sindaco che insieme al presidente Giani hanno fatto quanto in loro potere. A Nardella riconosco di essere stato sempre molto vicino, così come penso che il presidente Giani abbia mostrato interesse ed attenzione quando necessario. Purtroppo loro non hanno le leve per favorire una riconversione, che invece sono in mano ai ministeri e da loro attendiamo risposte a richieste di cassa integrazione, firmate anche dalle organizzazioni sindacali. L’azienda è assolutamente disponibile a qualunque confronto promosso dall’amministrazione comunale e della regione». Lo ha detto Francesco Borgomeo, l’imprenditore che ha acquisito l’ex Gkn ora Qf, a proposito della protesta in corso a Palazzo Vecchio.

Secondo Borgomeo «senza cassa integrazione e senza agibilità dello stabilimento, sarà difficile per chiunque provare a reinsediare lavoro e attività imprenditoriale in quella fabbrica. Da parte mia ci sarà sempre il massimo sostegno, sulla base di quanto mi verrà richiesto, per chi saprà trovare le giuste soluzioni».