Ex Ilva, 1 miliardo divide i soci: è scontro sull’ammontare dell’aumento

Natale si avvicina. E lo stallo messicano sull’ex Ilva continua. Ieri i soci si sono radunati per una assemblea lampo, che è stata aperta e chiusa in pochi minuti. II tempo necessario per fissare fra sei giorni il prossimo consiglio di amministrazione. Il clima, intorno a questo dossier, è sempre più deteriorato. Nessuno si fida più di nessuno. Lunedì scorso il vertice di governo a Palazzo Chigi che ha preso atto dell’assenza, ancora una volta, di un accordo (si veda Il Sole-24 Ore del 19 dicembre). Nei giorni seguenti il disperato tentativo di riaggiustare la rotta.

Le tappe

Giovedì si è tenuto un consiglio di amministrazione a cui non hanno partecipato i rappresentanti di Invitalia. Ma qualche giorno prima è capitata la stessa cosa, con assenti quelli di Arcelor Mittal. L’ex IIva è ormai del tutto illiquida. Con un certo ottimismo, Acciaierie d’Italia ha emesso una nota per spiegare che «è stato convocato un consiglio di amministrazione per il prossimo 28 dicembre, con l’obiettivo di formulare un nuovo testo di delibera da proporre all’assemblea degli azionisti a sostegno del fabbisogno finanziario alla società». Il problema sarà, appunto, la formulazione del testo. Perché, della necessità di deliberare un primo minimo aumento di capitale, si è convinto perfino il socio privato, nonostante abbia ripetuto finora in tutte le sedi di avere messo più soldi del socio pubblico e di non avere intenzione di tirare fuori soldi freschi, rimandando al momento opportuno la necessità di un altro aumento di capitale, in occasione della acquisizione degli impianti.

Il fabbisogno

Il problema è che, alla fine, non si è trovato nessun accordo reale, semplice, conseguente su quanti soldi veri mettere ciascuna parte. In particolare, il governo e quindi Invitalia insistono sulla necessità di un pacchetto finanziario complessivo e “a vista”. Non soltanto i 320 milioni di euro di fabbisogno immediato, che da soli non bastano alla continuità aziendale.

Il fabbisogno richiesto dal cda ammonta a 1,320 miliardi, comprensivo del miliardo di euro di nuovo capitale con cui, in primavera, acquisire gli stabilimenti, oggi nel perimetro di Ilva in amministrazione straordinaria: la condizione necessaria per fare tornare pienamente bancabile la società, che ora non ha nessun cespite da mettere a garanzia di nuove linee di credito. Una disponibilità fino a 1 miliardo di euro, in forma di finanziamento convertibile in nuovo aumento di capitale, è formalmente inserita nel Decreto Aiuti Bis del 2022, ma il governo intende sbloccarlo solo a fronte di un impegno pro quota di Arcelor Mittal. Quindi, si negozia ancora.

Le trattative fra le parti andranno avanti fino all’ultimo minuto, con la prospettiva di utilizzare, in caso di una convergenza in extremis, l’ultimo consiglio dei ministri dell’anno, convocato proprio il 28 dicembre, per formalizzare un eventuale Dpcm che autorizzi l’impiego delle risorse di Invitalia.