Acciaio all’idrogeno entro dieci anni. Nuovo piano da 4,7 miliardi per l’ex Ilva

Roma, manifestazione dei lavoratori dell'acciaio: "Serve un piano siderurgico"

Le valutazioni dei sindacati

A giudizio di Roberto Benaglia della Fim Cisl, “è sicuramente molto importante vedere un piano da qui ai prossimi dieci anni per la totale decarbonizzazione che deve dare un futuro stabile, e per sempre, a questo grande polo siderurgico. Sono però emerse delle criticità. Da un lato - ha aggiunto - gli approvvigionamenti dell'energia, dei costi, di chi paga. Servono oltre 4 miliardi in un decennio, che devono essere messi in campo con sicurezza, altrimenti nessuna azienda fa investimenti. L'altro problema - ha sottolineato Benaglia - è che dobbiamo lavorare in un polo che ha scarsa manutenzione, con impianti che ancora oggi vanno a corrente alternata, con aziende dell'indotto che non vengono pagate”.

Per Francesca Re David, della Fiom Cgil, “più che un piano industriale, è stata presentata una ipotesi di percorso che traguarda i prossimi dieci-undici anni. Che è pieno di condizioni. Dipende se l'impianto verrà dissequestrato, se ci sarà disponibilità finanziaria, dipende dal costo del gas, da quello dell'elettricità, dipende da quando arriva l'idrogeno, dalla nuova Autorizzazione integrata ambientale. Dipende da tante cose”.

Infine per Rocco Palombella della Uilm “siamo ancora difronte ad annnunci e a presentazioni anche parziali di un piano industriale decennale. Dieci anni sono una eternità. Noi abbiamo chiesto di conoscere i dettagli e di avviare un confronto di merito”.“Loro ci hanno spiegato che il piano è sostenibile - ha detto Palombella -. Ci sono quattro punti che loro ritengono importanti. Noi chiediamo che si apra immediatamente un confronto. Allo stato delle cose, non ce la sentiamo di essere rassicurati da questo piano che non conosciamo nel dettaglio e che non sposta assolutamente nulla rispetto alle nostre preoccupazioni”.