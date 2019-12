Ex Ilva, Arcelor Mittal: continua il piano cessioni, vendita nel trasporto marittimo Ceduta la metà della filiale Global Chartering Limited (GCL) a DryLog, con cui costituirà una co-impresa. L’operazione avrà un impatto finanziario positivo per AM di 530 milioni di dollari sull'indebitamento netto

Gli impianti della fabbrica Ilva di Arcelor Mittal a Taranto

Arcelor Mittal cede la metà della filiale Global Chartering Limited (GCL) a DryLog, con cui costituirà una co-impresa. L’operazione avrà un impatto finanziario positivo per AM di 530 milioni di dollari sull'indebitamento netto: 400 milioni di dollari al closing, previsto entro fine anno, e altri 130 a inizio 2020. La decisione fa parte di un vasto piano di cessioni da circa 2 miliardi di dollari, da completare entro metà 2021.

Arcelor Mittal punta a far diventare la nuova società, insieme a Drylog, «un attore importante dell'industria del trasporto marittimo internazionale».

